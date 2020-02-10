"Суперрозповсюджувач": бізнесмен мимоволі заразив коронавірусом 11 британців у 3 країнах

Громадянин Великої Британії, у якого першим серед британців виявили новий коронавірус, заразився ним у Сингапурі і передав вірус щонайменше 11 британцям у трьох країнах.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

Три тижні тому, коли хвиля коронавірусу ще була в зародковому стані, чоловік середнього віку із графства Східний Сассекс вирушив до Сінгапуру на конференцію.

Подія, організована його фірмою, проходила у п'ятизірковому готелі Grand Hyatt з 20 по 22 січня. Британець був серед 94 делегатів - із 109 осіб, які приїхали з-за кордону. Серед іноземних делегатів був і мешканець міста Ухань, де стався спалах захворювання.

Під час подорожі бізнесмен заразився коронавірусом, і через кілька днів після конференції, як вважають, передав захворювання ще щонайменше 11 британцям у трьох країнах, що викликає занепокоєння щодо небезпеки, яку становлять так звані "суперрозповсюджувачі".

Після конференції британець поїхав на французький гірськолижний курорт Les Contamines-Montjoie поблизу Монблана, де пробув із сім’єю 24-28 січня. Він повернувся до Британії рейсом easyJet із Женеви до Гатвіка. Ще не знаючи про своє захворювання, яке має два тижні інкубаційного періоду, чоловік повернувся додому і ввечері 1 лютого відвідав місцевий паб.

Лише після того, як організатори конференції повідомили британцеві, що інший делегат заразився коронавірусом, він попередив органи охорони здоров’я, які згодом підтвердили позитивний результат.

Після цього почали визначати всіх, з ким він контактував, щоб з’ясувати, чи заражені вони. Подорожі чоловіка в цей період примножували кількість людей, яких він потенційно заразив.

У суботу міністр охорони здоров’я Франції заявила, що п’ятеро громадян Британії, в тому числі 9-річна дитина, мають позитивний тест на коронавірус. Вони зупинялися в шале, яке відвідав британець.

У неділю з’явилася інформація про хворого британця на Майорці. Виявилося, що він також проживав на тому ж французькому курорті з родиною до 29 січня.

У понеділок було підтверджено, що ще четверо людей у ​​Британії - троє чоловіків та жінка – мають позитивний тест на коронавірус. За даними медиків, нові пацієнти "мали контакти із раніше підтвердженим випадком у Британії, і вірус передався у Франції".

Бізнесмен перебуває в ізоляторі лікарні Сент-Томас у Лондоні. Тривають перевірки людей, які могли перебувати із ним в контакті, в тому числі пасажирів рейсу з Женеви в Гатвік.