Турция заявляет, что в отместку Асаду обстреляла 115 целей, уничтожив 100 военных

Турецкие силы нанесли удары по 115 целям режима сирийского правительства и ликвидировали 101 военного в отместку за нападение 10 февраля в Идлибе, в результате которого погибли пять турецких солдат.

Об этом заявило Министерство национальной обороны Турции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"В настоящее время немедленно было обстреляно 115 целей режима, и 101 элемент режима был уничтожен, по первоначальной информации из различных источников", - говорится в сообщении министерства.

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"Было установлено уничтожение трех танков, двух артиллерийско-миномётных позиций, а также одного из вертолетов армии режима", - заявили в Анкаре.

В понедельник на севере сирийской провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийского режима погибли 5 турецких военнослужащих, 5 солдат получили ранения.

Подразделения сирийской армии, которые при поддержке союзников наступают в юго-западных окрестностях Алеппо, взяли под контроль большую часть шоссе Хама - Алеппо, сообщил 10 февраля телеканал Al Mayadeen.