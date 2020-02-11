Орбан вимагає від ЄС завершити переговори про вступ із Сербією

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС прискорити і завершити переговори про вступ із Сербією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Переговори із Сербією необхідно прискорити і завершити", - заявив Орбан.

"Це єдиний спосіб стабілізувати ситуацію в регіоні Західних Балкан," – додав він.

Меркель і Орбан підтвердили бажання, щоб саміт ЄС у березні також дав стартовий сигнал для переговорів про вступ із західнобалканськими країнами Албанією та Північною Македонією. Досі Франція цьому перешкоджала.

Раніше Орбан заявляв, що частина Балкан, яка все ще перебуває за межами Європейського союзу, "не може бути умиротворена і стабілізована без розвитку ситуації з Сербією".