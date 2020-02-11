Орбан требует от ЕС завершить переговоры о вступлении с Сербией
Вторник, 11 февраля 2020, 08:39
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС ускорить и завершить переговоры о вступлении с Сербией.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Переговоры с Сербией необходимо ускорить и завершить", - заявил Орбан.
"Это единственный способ стабилизировать ситуацию в регионе Западных Балкан", – добавил он.
Меркель и Орбан подтвердили желание, чтобы саммит ЕС в марте также дал стартовый сигнал для переговоров о вступлении с западнобалканскими странами-Албанией и Северной Македонией. До сих пор Франция этому препятствовала.
Ранее Орбан заявлял, что часть Балкан, которая все еще находится за пределами Европейского союза, "не может быть умиротворенная и стабилизирована без развития ситуации с Сербией".
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