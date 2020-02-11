В уряді Греції не виключають експропріацій задля створення закритих центрів для мігрантів

В уряді Греції розкрили плани зі створення закритих центрів для прохачів притулку, які включають серед іншого експропріації майна і земельних ділянок.

Про це заявив представник уряду Греції Стеліос Петсас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Петсас сказав, що відповідний законодавчий акт дозволить міністерству міграції та притулку приступити до "експропріації...необхідного майна та земельних ділянок для управління кризовими ситуаціями з метою вирішення невідкладних завдань щодо недопущення загрози громадському здоров'ю та порядку".

Закриті центри будуть створені на островах Лесбос, Хіос, Самос, Кос і Лерос.

Враховуючи заперечення і заклопотаність місцевих громад, Петсас заявив, що вибір місця був зроблений після "вичерпного діалогу" з компетентними регіональними і місцевими органами влади.

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Однак заява Петсаса викликала негативну реакцію на островах, враховуючи, що місткість деяких з цих міграційних центрів складе 20 тисяч осіб.

За словами Петсаса, ці структури будуть надавати притулок новоприбулим, щоб полегшити процес ідентифікації та надання притулку. Він додав, що вони також будуть використовуватися для затримання мігрантів, які демонструють неприйнятну поведінку, і тих, хто не має права на притулок і повинен повернутися в свою країну походження.

Закриті центри є частиною ширшого плану уряду щодо вирішення міграційної проблеми. Він передбачає посилення прикордонної безпеки, прискорення процедур надання притулку і збільшення кількості депортацій.