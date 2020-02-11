В правительстве Греции не исключают экспроприаций для создания закрытых центров для мигрантов

В правительстве Греции раскрыли планы по созданию закрытых центров для просителей убежища, включающие среди прочего экспроприацию имущества и земельных участков.

Об этом заявил представитель правительства Греции Стелиос Петсас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Петсас сказал, что соответствующий законодательный акт позволит министерству миграции и убежища приступить к "экспроприации... необходимого имущества и земельных участков для управления кризисными ситуациями с целью решения неотложных задач по недопущению угрозы общественному здоровью и порядку".

Закрытые центры будут созданы на островах Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Лерос.

Учитывая возражения и озабоченность местных общин, Петсас заявил, что выбор места был сделан после "исчерпывающего диалога" с компетентными региональными и местными органами власти.

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Однако заявление Петсаса вызвало негативную реакцию на островах, учитывая, что вместимость некоторых из этих миграционных центров составит 20 тысяч человек.

По словам Петсаса, эти структуры будут предоставлять убежище новоприбывшим, чтобы облегчить процесс идентификации и предоставления убежища. Он добавил, что они также будут использоваться для задержания мигрантов, которые демонстрируют неприемлемое поведение, и тех, кто не имеет права на убежище и должен вернуться в свою страну.

Закрытые центры – часть более широкого плана правительства по решению миграционной проблемы. Он предусматривает усиление пограничной безопасности, ускорение процедур предоставления убежища и увеличение количества депортаций.