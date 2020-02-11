У Північній Ірландії затримали чотирьох підозрюваних у вбивстві журналістки

Поліція Північної Ірландії заарештувала чотирьох осіб за законом про тероризм в рамках розслідування вбивства журналістки Ліри Маккі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вбивство Маккі в квітні 2019 року ірландським націоналістичним бойовиком під час заворушень у місті Лондондеррі викликало обурення в провінції, мирна угода щодо якої у 1998 році поклала край трьом десятиліттям насильства.

"Арешти були зроблені відповідно до закону про тероризм після того, як "Нова ІРА взяла на себе відповідальність за вбивство Ліри Маккі", - заявила поліція.

"Нова ІРА", група, яка відкололася від Ірландської республіканської армії, зізналася, що один з її "добровольців" вбив журналістку Маккі, застрелену під час репортажу про заворушення в Лондондеррі.

Журналістка, ймовірно, постраждала від кулі, якою стріляли в поліцію.