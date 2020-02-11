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В Северной Ирландии задержали четырех подозреваемых в убийстве журналистки

Вторник, 11 февраля 2020, 11:41

Полиция Северной Ирландии арестовала четырех человек по закону о терроризме в рамках расследования убийства журналистки Лиры Макки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Убийство Макки в апреле 2019 года ирландским боевиком-националистом во время беспорядков в городе Лондондерри вызвало возмущение в провинции, где мирное соглашение в 1998 году положило конец трем десятилетиям насилия.

"Аресты были проведены в соответствии с законом о терроризме после того, как "Новая ИРА" взяла на себя ответственность за убийство Лиры Макки", - заявила полиция.

"Новая ИРА", группа, отколовшаяся от Ирландской республиканской армии, призналась, что один из ее "добровольцев" убил журналистку Макки во время репортажа о беспорядках в Лондондерри.

Журналистка, вероятно, пострадала от пули, которой стреляли в полицию.

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