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Франція спрямує до Литви 300 військових

Вівторок, 11 лютого 2020, 11:58

Наприкінці червня Франція надішле до Литви 300 військових.

Про це заявив у Парижі глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс після зустрічі з французьким коллегою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Наприкінці червня Франція надішле близько 300 військових, вони приєднаються до сил передового базування НАТО, які очолює Німеччина", – сказав Лінкявічюс.

"Наші військові беруть участь у місіях, які важливі для Франції, адже в Малі у нас близько 40 військових, вони також дуже цінують наш внесок, це взаємний інтерес, ми намагаємося допомогти один одному в пріоритетах ", – зазначив міністр.

Дислоковану в Литві групу батальйону Сил передового базування НАТО очолює Німеччина, що виділяє найбільше число військових, більше 600.

У групі в цілому служать понад 1,2 тис. військових з шести держав.

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