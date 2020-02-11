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Франция направит в Литву 300 военных

Вторник, 11 февраля 2020, 11:58

В конце июня Франция направит в Литву 300 военных.

Об этом заявил в Париже глава МИД Литвы Линас Линкявичюс после встречи с французским коллегой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"В конце июня Франция направит около 300 военных, они присоединятся к силам передового базирования НАТО, возглавляет Германия", - сказал Линкявичюс.

"Наши военные участвуют в миссиях, которые важны для Франции, ведь в Мали у нас около 40 военных, они также очень ценят наш вклад, это взаимный интерес, мы стараемся помочь друг другу в приоритетах", - отметил министр.

Дислоцированную в Литве группу батальона Сил передового базирования НАТО возглавляет Германия, которая выделяет наибольшее число военных, более 600.

В группе в целом служат более 1,2 тысячи военных из шести государств.

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