Генсек НАТО призвал Асада и Россию прекратить боевые действия в Идлибе

НАТО призывает сирийские войска президента Башара Асада, а также Россию прекратить операцию в провинции Идлиб.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи министров обороны стран Альянса.

"Я очень обеспокоен ситуацией в Идлибе, потому что мы видим безрассудные нападения на гражданских лиц, мы видим, что сотни и тысячи людей вынуждены бежать, мы видим обстрелы гражданских целей и мы осуждаем это. Поэтому мы призываем Асада и Россию, которая оказывает поддержку режиму, прекратить эти нападения, уважать международное законодательство", - сказал он.

Столтенберг добавил, что поддерживает посреднические усилия Евросоюза по урегулированию ситуации в Сирии.

"Это надо делать срочно, потому что люди страдают в момент, когда мы сейчас говорим. Поддерживаемый Россией режим Асада должен прекратить убийство невинных людей в Идлибе", - сказал генсек.

С начала декабря в результате боевых действий в провинциях Идлиб и Алеппо свои дома были вынуждены покинуть 689 тысяч человек. Сейчас около половины провинции Идлиб, а также части провинций Алеппо и Латакия остаются вне контроля сирийского правительства.

10 февраля подразделения сирийской армии, при поддержке союзников, наступают в юго-западных окрестностях Алеппо, взяли под контроль большую часть шоссе Хама - Алеппо.