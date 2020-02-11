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Прем'єр Британії проведе перестановки в уряді

Вівторок, 11 лютого 2020, 13:48

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон проведе перестановки в своєму уряді у четвер.

Про це повідомив у вівторок прессекретар прем'єр-міністра, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Перестановки в уряді очікувалися протягом кількох тижнів.

Імовірно кілька високопоставлених фігур покинуть уряд, оскільки Джонсон змінює свою команду після виходу Британії з Європейського Союзу в кінці січня.

Новий Кабінет міністрів збереться на засідання в п'ятницю, повідомив прессекретар Джонсона.

Британія вийшла з ЄС 31 січня, ставши першою країною, яка це зробила, але вона продовжує дотримуватися правил ЄС принаймні до кінця року. Протягом перехідного періоду британський уряд і лідери ЄС спробують домовитися про вільну торгівлю і угоди, що охоплюють інші царини, такі як співпраця в сфері безпеки.

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