Премьер Британии проведет перестановки в правительстве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет перестановки в своем правительстве в четверг.

Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь премьер-министра, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Перестановки в правительстве ожидались в течение нескольких недель.

Вероятно, несколько высокопоставленных фигур покинут правительство, поскольку Джонсон меняет свою команду после выхода Британии из Европейского Союза в конце января.

Новый Кабинет министров соберется на заседание в пятницу, сообщил пресс-секретарь Джонсона.

Великобритания вышла из ЕС 31 января, став первой страной, которая это сделала, но она продолжает соблюдать правила ЕС по крайней мере до конца года. В течение переходного периода британское правительство и лидеры ЕС попытаются договориться о свободной торговле и соглашения, охватывающие другие сферы, такие как сотрудничество в сфере безопасности.