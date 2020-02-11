Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Генсек НАТО призвал Асада и Россию прекратить боевые действия в Идлибе

Германия "благодаря" шторму побила рекорд потребления энергии ветра

ЕС решил снять санкции с Азарова и Ставицкого – журналист

Ирландия: националисты с Sinn Féin получили исторический результат на выборах






Премьер Британии проведет перестановки в правительстве

Вторник, 11 февраля 2020, 13:48

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет перестановки в своем правительстве в четверг.

Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь премьер-министра, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Перестановки в правительстве ожидались в течение нескольких недель.

Вероятно, несколько высокопоставленных фигур покинут правительство, поскольку Джонсон меняет свою команду после выхода Британии из Европейского Союза в конце января.

Новый Кабинет министров соберется на заседание в пятницу, сообщил пресс-секретарь Джонсона.

Великобритания вышла из ЕС 31 января, став первой страной, которая это сделала, но она продолжает соблюдать правила ЕС по крайней мере до конца года. В течение переходного периода британское правительство и лидеры ЕС попытаются договориться о свободной торговле и соглашения, охватывающие другие сферы, такие как сотрудничество в сфере безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания
powered by lun.ua