Президент Латвії запропонував Сейму обмежити телемовлення російською

Президент Латвії Егіл Левітс, оцінивши проєкт поправок до закону про електронні медіа, закликав комітет Сейму з прав людини і суспільних справ внести в нього суттєві поправки, "щоб зміцнити інформаційний простір Латвії".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу адміністрації президента Латвії.

Левітс пропонує збільшити пропорцію телепрограм на офіційних мовах ЄС і ЄЕС, що, фактично, означає зменшення кількості телепрограм російською мовою.

В основну пропозицію для абонентів обов'язково повинні входити телепрограми латвійських медіа, державних і комерційних, а також регіональні програми. Якщо в основну пропозицію включені додаткові програми, то мінімум 80% з них повинні бути на офіційних мовах ЄС і Європейської економічної зони.

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"Сильний інформаційний простір є важливою запорукою демократії та національної безпеки Латвії. Законодавець повинен бути в змозі забезпечити громадянам Латвії доступ до високоякісних та плюралістичних телевізійних програм, які зміцнюють приналежність Латвії до європейського культурного простору та сприяють її інтеграції до спільного дискурсу європейського інформаційного простору", - зазначає Левітс.

"Запропоноване доповнення дозволило б владнати давню проблему, яка досі ефективно не вирішувалася іншими механізмами", - додає голова держави.

Нагадаємо, Латвія проводить реформу освіти, в результаті якої години викладання російською мовою радикально скоротять, а у старшій школі навчання буде проводитися лише державною мовою.