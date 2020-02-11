Президент Латвії запропонував Сейму обмежити телемовлення російською
Президент Латвії Егіл Левітс, оцінивши проєкт поправок до закону про електронні медіа, закликав комітет Сейму з прав людини і суспільних справ внести в нього суттєві поправки, "щоб зміцнити інформаційний простір Латвії".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу адміністрації президента Латвії.
Левітс пропонує збільшити пропорцію телепрограм на офіційних мовах ЄС і ЄЕС, що, фактично, означає зменшення кількості телепрограм російською мовою.
В основну пропозицію для абонентів обов'язково повинні входити телепрограми латвійських медіа, державних і комерційних, а також регіональні програми. Якщо в основну пропозицію включені додаткові програми, то мінімум 80% з них повинні бути на офіційних мовах ЄС і Європейської економічної зони.
"Сильний інформаційний простір є важливою запорукою демократії та національної безпеки Латвії. Законодавець повинен бути в змозі забезпечити громадянам Латвії доступ до високоякісних та плюралістичних телевізійних програм, які зміцнюють приналежність Латвії до європейського культурного простору та сприяють її інтеграції до спільного дискурсу європейського інформаційного простору", - зазначає Левітс.
"Запропоноване доповнення дозволило б владнати давню проблему, яка досі ефективно не вирішувалася іншими механізмами", - додає голова держави.
Нагадаємо, Латвія проводить реформу освіти, в результаті якої години викладання російською мовою радикально скоротять, а у старшій школі навчання буде проводитися лише державною мовою.