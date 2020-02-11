Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Північна Македонія ратифікувала протокол про вступ у НАТО

Генсек НАТО закликав Асада і Росію припинити бойові дії в Ідлібі

Німеччина "завдяки" шторму побила рекорд споживання енергії вітру

ЄС вирішив зняти санкції з Азарова і Ставицького – журналіст






Президент Латвії запропонував Сейму обмежити телемовлення російською

Вівторок, 11 лютого 2020, 17:21

Президент Латвії Егіл Левітс, оцінивши проєкт поправок до закону про електронні медіа, закликав комітет Сейму з прав людини і суспільних справ внести в нього суттєві поправки, "щоб зміцнити інформаційний простір Латвії".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу адміністрації президента Латвії.

Левітс пропонує збільшити пропорцію телепрограм на офіційних мовах ЄС і ЄЕС, що, фактично, означає зменшення кількості телепрограм російською мовою. 

В основну пропозицію для абонентів обов'язково повинні входити телепрограми латвійських медіа, державних і комерційних, а також регіональні програми. Якщо в основну пропозицію включені додаткові програми, то мінімум 80% з них повинні бути на офіційних мовах ЄС і Європейської економічної зони.

Читайте також
Від мера латвійського міста зажадали пояснень через звернення російською

"Сильний інформаційний простір є важливою запорукою демократії та національної безпеки Латвії. Законодавець повинен бути в змозі забезпечити громадянам Латвії доступ до високоякісних та плюралістичних телевізійних програм, які зміцнюють приналежність Латвії до європейського культурного простору та сприяють її інтеграції до спільного дискурсу європейського інформаційного простору", - зазначає Левітс.

"Запропоноване доповнення дозволило б владнати давню проблему, яка досі ефективно не вирішувалася іншими механізмами", - додає голова держави.

Нагадаємо, Латвія проводить реформу освіти, в результаті якої години викладання російською мовою радикально скоротять, а у старшій школі навчання буде проводитися лише державною мовою. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія роспропаганда
powered by lun.ua