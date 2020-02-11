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Президент Латвии предложил Сейму ограничить телевещание на русском языке

Вторник, 11 февраля 2020, 17:21

Президент Латвии Эгилс Левитс, оценив проект поправок к закону об электронных СМИ, призвал комитет Сейма по правам человека и общественным делам внести в него существенные поправки, "чтобы укрепить информационное пространство Латвии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу администрации президента Латвии.

Левитс предлагает увеличить пропорцию телепрограмм на официальных языках ЕС и ЕЭС, что фактически означает уменьшение количества телепрограмм на русском языке.

В основное предложение для абонентов обязательно должны входить телепрограммы латвийских СМИ, государственных и коммерческих, а также региональные программы. Если в основное предложение включены дополнительные программы, то минимум 80% из них должны быть на официальных языках ЕС и Европейской экономической зоны.

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"Сильное информационное пространство служит важным залогом демократии и национальной безопасности Латвии. Законодатель должен быть в состоянии обеспечить гражданам Латвии доступ к высококачественным и плюралистическим телевизионным программам, которые укрепляют принадлежность Латвии к европейскому культурному пространству и способствуют ее интеграции в общий дискурс европейского информационного пространства", - отмечает Левитс.

"Предложенное дополнение позволило бы решить давнюю проблему, которая до сих пор эффективно не решалась с помощью других механизмов", - добавляет глава государства.

Напомним, Латвия проводит реформу образования, в результате которой часы преподавания на русском языке радикально сократят, а в старшей школе обучение будет проводиться только на государственном языке.

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