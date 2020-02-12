Фінляндія готова прийняти неповнолітніх біженців з таборів у Греції

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марія Охісало хоче, щоб Фінляндія прийняла неповнолітніх прохачів притулку з грецьких таборів для біженців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Греція ще восени минулого року звернулася до інших країн ЄС з проханням допомогти з розміщенням дітей, які приїхали до Греції без батьків.

За словами Охісало, питання обговорювалося всередині уряду, і тепер все готово для прийому дітей.

За різними оцінками, в Греції у важких умовах перебуває близько 5000 неповнолітніх прохачів притулку, які приїхали на територію ЄС без батьків.

Глава МВС Охісало пояснила, що поки не прийнято ніяких конкретних рішень про кількість переміщуваних осіб або про терміни їх приїзду до Фінляндії. У той же час вона підкреслила, що Фінляндія як багата країна зобов'язана допомогти.