Финляндия готова принять несовершеннолетних беженцев из лагерей в Греции

Министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало хочет, чтобы Финляндия приняла несовершеннолетних просителей убежища из греческих лагерей для беженцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Греция еще осенью прошлого года обратилась к другим странам ЕС с просьбой помочь с размещением детей, которые приехали в Грецию без родителей.

По словам Охисало, вопрос обсуждался внутри правительства, и теперь все готово для приема детей.

По разным оценкам, в Греции в тяжелых условиях находится около 5000 несовершеннолетних просителей убежища, которые приехали на территорию ЕС без родителей.

Глава МВД Охисало объяснила, что пока не принято никаких конкретных решений о количество перемещаемых лиц или о сроках их приезда в Финляндию. В то же время она подчеркнула, что Финляндия как богатая страна обязана помочь.