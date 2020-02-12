Прем'єр Ірландії готовий перейти в опозицію, але відкритий для коаліційних пропозицій

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив у середу, що, швидше за все, він буде наступним лідером опозиції, але його партія Fine Gael буде готова допомогти сформувати уряд, якщо Sinn Fein не зможе цього зробити.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Згідно з остаточними результатами виборів в Ірландії, найбільше місць у парламенті отримала центристська партія Fianna Fáil, ліві націоналісти з Sinn Féin мають лише на одне місце менше. Партія прем’єра Ірландії набрала трохи менше за обидві партії.

Лідерка Sinn Fein Мері Лу Макдональд заявила, що її партія "виграла вибори" і спробує сформувати уряд, очолюваний лівими, з меншими партіями і незалежними законодавцями - технічно це можливо, але навряд чи буде реалізовано.

"Ми зазнали поразки на цих виборах, немає сенсу намагатися якось це прикрасити. Можливо, це був важкий фінал, але це означає, що люди говорять нам, що Fine Gael повинна піти в опозицію, і ми абсолютно готові зробити це", - сказав Варадкар.

"З точки зору того, що може статися надалі, в найближчі пару тижнів, ми є партією, яка заснувала державу, і якщо ми будемо потрібні для політичної стабільності і хорошого управління, то ми готові поговорити з іншими партіями. Але в першу чергу відповідальність лежить на Sinn Fein", – додав він.

Fine Gael рішуче відкидає коаліцію Sinn Fein, посилаючись на політичні розбіжності і роль націоналістичної партії як колишнього політичного крила Ірландської республіканської армії.

Fianna Fáil під час кампанії наполягала на тому, що вона не увійде в уряд ні з однією з партій, які здобули найбільше голосів.