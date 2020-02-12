Премьер Ирландии готов перейти в оппозицию, но открыт для коалиционных предложений

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил в среду, что, скорее всего, он будет следующим лидером оппозиции, но его партия Fine Gael будет готова помочь сформировать правительство, если Sinn Fein не сможет этого сделать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно окончательным результатам выборов в Ирландии, больше всего мест в парламенте получила центристская партия Fianna Fáil, левые националисты из Sinn Féin имеют лишь на одно место меньше. Партия премьера Ирландии набрала чуть меньше, чем обе эти партии.

Лидер Sinn Fein Мэри Лу Макдональд заявила, что ее партия "выиграла выборы" и попытается сформировать правительство, возглавляемое левыми, с меньшими партиями и независимыми законодателями - технически это возможно, но вряд ли будет реализовано.

"Мы потерпели поражение на этих выборах, нет смысла пытаться как-то это прикрасить. Возможно, это был тяжелый финал, но это означает, что люди говорят нам, что Fine Gael должна уйти в оппозицию, и мы абсолютно готовы сделать это", - сказал Варадкар.

"С точки зрения того, что может произойти в дальнейшем, в ближайшие пару недель, мы являемся партией, основавшей государство, и если мы будем нужны для политической стабильности и хорошего управления, то мы готовы поговорить с другими партиями. Но в первую очередь ответственность лежит на Sinn Fein", - добавил он.

Fine Gael решительно отвергает коалицию с Sinn Fein, ссылаясь на политические разногласия и роль националистической партии как бывшего политического крыла Ирландской республиканской армии.

Fianna Fáil во время кампании настаивала на том, что она не войдет в правительство ни с одной из партий, которые получили больше всего голосов.