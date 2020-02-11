Ірландія: націоналісти з Sinn Féin отримали історичний результат на виборах

Згідно з остаточними результатами виборів в Ірландії, найбільше місць у парламенті отримала центристська партія Fianna Fáil, ліві націоналісти з Sinn Féin мають лише на одне місце менше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Голосування в Ірландії рейтингове, і остаточний підрахунок результатів з урахуванням перерозподілу голосів, як правило, займає більше двох днів.

Згідно з остаточними результатами Fianna Fáil отримала 38 місць у парламенті, втративши шість місць в порівняні з виборами 2016 року.

Sinn Féin, яка обіцяла добиватися референдуму про об’єднання Ірландії, матиме 37 місць у новому парламенті. В порівнянні з виборами 2016 року в неї на 14 місць більше. Це історичний результат партії, яку вважають політичним крилом Ірландської республіканської армії. Варто зазначити, що Sinn Féin виставила всього 42 кандидати на виборах.

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Fine Gael, лідер Лео Варадкар якої очолює чинний уряд, опинилася на третьому місці з результатом у 35 місць – це на 15 місць менше, ніж у 2016 році.

12 місць отримала Зелена партія, по шість – у лейбористів і соціал-демократів.

Такі результати можуть призвести до тривалих переговорів про формування уряду.

Перед виборами і Fine Gael, і Fianna Fáil заявляли, що не будуть вступати в коаліцію з Sinn Féin.

Лідерка Sinn Féin Мері Лу Макдональд сказала, що вона вивчає варіанти, щоб побачити, чи можливо сформувати уряд без Fine Gael і Fianna Fáil.