Ірландія: націоналісти з Sinn Féin отримали історичний результат на виборах
Згідно з остаточними результатами виборів в Ірландії, найбільше місць у парламенті отримала центристська партія Fianna Fáil, ліві націоналісти з Sinn Féin мають лише на одне місце менше.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Голосування в Ірландії рейтингове, і остаточний підрахунок результатів з урахуванням перерозподілу голосів, як правило, займає більше двох днів.
Згідно з остаточними результатами Fianna Fáil отримала 38 місць у парламенті, втративши шість місць в порівняні з виборами 2016 року.
Sinn Féin, яка обіцяла добиватися референдуму про об’єднання Ірландії, матиме 37 місць у новому парламенті. В порівнянні з виборами 2016 року в неї на 14 місць більше. Це історичний результат партії, яку вважають політичним крилом Ірландської республіканської армії. Варто зазначити, що Sinn Féin виставила всього 42 кандидати на виборах.
Fine Gael, лідер Лео Варадкар якої очолює чинний уряд, опинилася на третьому місці з результатом у 35 місць – це на 15 місць менше, ніж у 2016 році.
12 місць отримала Зелена партія, по шість – у лейбористів і соціал-демократів.
Такі результати можуть призвести до тривалих переговорів про формування уряду.
Перед виборами і Fine Gael, і Fianna Fáil заявляли, що не будуть вступати в коаліцію з Sinn Féin.
Лідерка Sinn Féin Мері Лу Макдональд сказала, що вона вивчає варіанти, щоб побачити, чи можливо сформувати уряд без Fine Gael і Fianna Fáil.