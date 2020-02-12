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Комиссар ЕС поговорил с Зеленским о реформах и проблемах нацменьшинств

Среда, 12 февраля 2020, 14:17

Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархейи на встрече с президентом Владимиром Зеленским в среду обсудил прогресс в реформах и потребность решить проблемы национальных меньшинств.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как поделился комиссар в своем аккаунте в Twitter, дискуссия с Зеленским была "чудесной". "Мы согласились усилить экономическое сотрудничество для построения сильной и устойчивой экономики в Украине. Обсуждали прогресс в реформах, включая судоустройство и необходимость поиска решения проблемы национальных меньшинств", - отметил Вархейи.

Вархейи второй день находится с визитом в Киеве. Накануне он заявил, что в своем заключении о соответствии украинского законодательства ценностям ЕС планирует основываться на оценке представителей меньшинств.

Вархейи, назначенный в состав Еврокомиссии по квоте Венгрии, сообщил, что во время визита уделит особое внимание соблюдению прав нацменьшинств.

Как известно, представители венгерского меньшинства недовольны образовательной реформой и требуют отмены языковых норм закона "Об образовании".

Читайте подробнее в статье: "Условия мира для Зеленского: о чем просил в Украине посланник премьера Венгрии".

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