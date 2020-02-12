Новый премьер и правительство Косово решили урезать свои зарплаты вдвое

Премьер-министр Косово Альбин Курти и министры урежут половину своих зарплат, пытаясь продемонстрировать, что новое правительство планирует преодолеть неравенство в заработной плате.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Предшественник Курти Рамуш Харадинай удвоил зарплату два года назад с 1500 евро до 2950 евро, что повлекло резкую критику в стране, где треть населения является безработной. Его министры также получили большие повышения заработной платы.

"Я предлагаю отменить (предварительное) правительственное решение и сделать заработные платы (министров) такими, как они были раньше", - сказал Курти перед тем, как правительство утвердило свое решение.

Курти достиг соглашения о коалиции с правоцентристской партией после длительных переговоров, и новое правительство утвердили 3 февраля.

Управление статистики Косово отмечает, что средняя зарплата в 2018 году в частном секторе составила 401 евро, но 573 евро в раздутом государственном секторе, где для получения работы нужно иметь политические связи или достаточно денег, чтобы подкупить чиновников.

Международный валютный фонд заявил, что разрыв между зарплатами частного и государственного сектора подрывает финансовое здоровье и конкурентоспособность Косово.

Косово, страна с 1,8 млн населения, ожидает экономический рост в около 4 процентов в этом году, но экономисты говорят, что этого было бы недостаточно для преодоления безработицы и бедности.