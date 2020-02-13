Європарламент висунув жорсткі вимоги для переговорів з Британією

Європарламент схвалив жорстку стартову позицію для переговорів з Британією про її майбутні відносини з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Євродепутати закликали Британію дотримуватися політики ЄС у низці сфер для того, щоб амбітна угода про вільну торгівлю стала можливою.

Вимоги варіюються від регулювання хімічних речовин до зміни клімату, маркування харчових продуктів та субсидій для компаній.

Це має бути зроблено з "метою динамічного вирівнювання", зазначили євро депутати.

У резолюції ЄП також міститься заклик до заходів щодо забезпечення того, щоб Brexit не викликав дискримінації за ознакою статі, до прикриття податкових гаваней, пов'язаних з Британією, і до спільної позиції Великої Британії і ЄС на майбутній кліматичній конференції ООН в Глазго в листопаді.

Переговорна позиція ЄС буде узгоджена на зустрічі європейських міністрів 25 лютого.