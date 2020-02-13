Европарламент выдвинул жесткие требования для переговоров с Британией
Европарламент принял жесткую стартовую позицию для переговоров с Британией о ее будущих отношениях с ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Евродепутаты призвали Британию придерживаться политики ЕС в ряде сфер для того, чтобы амбициозное соглашение о свободной торговле стала возможной.
Требования варьируются от регулирования химических веществ до изменения климата, маркировки пищевых продуктов и субсидий для компаний.
Это должно быть сделано с "целью динамического выравнивания", отметили евро депутаты.
В резолюции ЕП также содержится призыв к мерам по обеспечению того, чтобы Brexit не вызвал дискриминации по признаку пола, до прикрытия налоговых гаваней, связанных с Британией, и к общей позиции Великобритании и ЕС на предстоящей климатической конференции ООН в Глазго в ноябре.
Переговорная позиция ЕС будет согласована на встрече европейских министров 25 февраля.