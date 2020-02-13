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Европарламент выдвинул жесткие требования для переговоров с Британией

Четверг, 13 февраля 2020, 07:57

Европарламент принял жесткую стартовую позицию для переговоров с Британией о ее будущих отношениях с ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Евродепутаты призвали Британию придерживаться политики ЕС в ряде сфер для того, чтобы амбициозное соглашение о свободной торговле стала возможной. 

Требования варьируются от регулирования химических веществ до изменения климата, маркировки пищевых продуктов и субсидий для компаний.

Это должно быть сделано с "целью динамического выравнивания", отметили евро депутаты.

В резолюции ЕП также содержится призыв к мерам по обеспечению того, чтобы Brexit не вызвал дискриминации по признаку пола, до прикрытия налоговых гаваней, связанных с Британией, и к общей позиции Великобритании и ЕС на предстоящей климатической конференции ООН в Глазго в ноябре.

Переговорная позиция ЕС будет согласована на встрече европейских министров 25 февраля.

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