Европарламент выдвинул жесткие требования для переговоров с Британией

Европарламент принял жесткую стартовую позицию для переговоров с Британией о ее будущих отношениях с ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Евродепутаты призвали Британию придерживаться политики ЕС в ряде сфер для того, чтобы амбициозное соглашение о свободной торговле стала возможной.

Требования варьируются от регулирования химических веществ до изменения климата, маркировки пищевых продуктов и субсидий для компаний.

Это должно быть сделано с "целью динамического выравнивания", отметили евро депутаты.

В резолюции ЕП также содержится призыв к мерам по обеспечению того, чтобы Brexit не вызвал дискриминации по признаку пола, до прикрытия налоговых гаваней, связанных с Британией, и к общей позиции Великобритании и ЕС на предстоящей климатической конференции ООН в Глазго в ноябре.

Переговорная позиция ЕС будет согласована на встрече европейских министров 25 февраля.