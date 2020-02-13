Демонстрация поддержки: группа американских сенаторов встретится с Зеленским

Трое американских сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, всего через неделю после того, как Сенат оправдал президента Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Сенаторы Крис Мерфи (Демпартия), Джон Баррассо (Республиканская партия) и Рон Джонсон (Республиканская партия) встретятся с Зеленским в Киеве.

"Отношения между США и Украиной сейчас так же важны, как и всегда. Будущее Украины имеет значение для Соединенных Штатов, и мы должны убедиться, что Украина знает, что мы рассматриваем их как стратегического союзника. Именно поэтому мы едем в Киев в качестве двухпартийной делегации ", - говорится в заявлении сенаторов.

Этот шаг, отмечает издание, демонстрирует попытку вернуться к нормальной жизни после того, как расследование импичмента перевернуло отношения США с ключевым союзником.

Джонсон и Мерфи вместе ездили в Украину в прошлом году, чтобы посетить Зеленского, и, несмотря на их резкие разногласия по поводу импичмента Трампа, были ведущими сторонниками двухпартийной позиции по отношению к Украине.

Мерфи сказал, что сенаторы могут обсудить экономическую поддержку Украины и помощь в области безопасности.

"Один из способов дать понять, что Украина не является политическим футболом - это визит двухпартийной группы для выражения поддержки", - сказал Мерфи.

Тем не менее, он сказал, что выскажет Зеленскому свое недовольство действиями адвоката Трампа Руди Джулиани, который продолжает свои попытки атаковать Байденов за их деятельность в Украине.