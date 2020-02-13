Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Лондоні

У Лондоні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Жінка, яка прилетіла з Китаю кілька днів тому, почала відчувати симптоми захворювання незабаром після прибуття і звернулася до лікаря.

У середу її діагноз підтвердився. Наразі пацієнтка перебуває в інфекційному відділенні лікарні Сент-Томас.

Це вже дев'ятий випадок зараження коронавірусом у Британії.

У середу число випадків захворювання коронавірусом перевищило 44 тисячі, більше 43 тисяч з них зареєстровані на території Китаю. Також інфіковані є ще більш ніж в 20 країнах.