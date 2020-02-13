Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Лондоні
Четвер, 13 лютого 2020, 08:32
У Лондоні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Жінка, яка прилетіла з Китаю кілька днів тому, почала відчувати симптоми захворювання незабаром після прибуття і звернулася до лікаря.
У середу її діагноз підтвердився. Наразі пацієнтка перебуває в інфекційному відділенні лікарні Сент-Томас.
Це вже дев'ятий випадок зараження коронавірусом у Британії.
У середу число випадків захворювання коронавірусом перевищило 44 тисячі, більше 43 тисяч з них зареєстровані на території Китаю. Також інфіковані є ще більш ніж в 20 країнах.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua