Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

MH17: Нідерланди відмовили РФ у праві судити громадян РФ, звинувачених у збитті літака

Демонстрація підтримки: група американських сенаторів зустрінеться з Зеленським

Коаліція під проводом США заявляє, що дала відсіч обстрілу її військових у Сирії

Комісар ЄС поговорив із Зеленським про реформи і проблеми нацменшин






Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Лондоні

Четвер, 13 лютого 2020, 08:32

У Лондоні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Жінка, яка прилетіла з Китаю кілька днів тому, почала відчувати симптоми захворювання незабаром після прибуття і звернулася до лікаря.

У середу її діагноз підтвердився. Наразі пацієнтка перебуває в інфекційному відділенні лікарні Сент-Томас.

Це вже дев'ятий випадок зараження коронавірусом у Британії.

У середу число випадків захворювання коронавірусом перевищило 44 тисячі, більше 43 тисяч з них зареєстровані на території Китаю. Також інфіковані є ще більш ніж в 20 країнах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Епідемія
powered by lun.ua