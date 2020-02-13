Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Лондоне

В Лондоне подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Женщина, которая прилетела из Китая несколько дней назад, начала испытывать симптомы заболевания вскоре после прибытия и обратилась к врачу.

В среду ее диагноз подтвердился. Сейчас пациентка находится в инфекционном отделении больницы Сент-Томас.

Это уже девятый случай заражения коронавирусом в Британии.

В среду число случаев заболевания коронавирусом превысило 44 тысячи, более 43 тысяч из них зарегистрированы на территории Китая. Также инфицированы еще более чем в 20 странах.