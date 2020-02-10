Світові компанії скасовують участь у техвиставці в Барселоні через коронавірус

Низка великих світових компаній, серед яких останньою стала Amazon, скасовують участь у одній з найбільших у світі технологічних виставок через ризики, пов'язані з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Amazon заявила, що не братиме участі в Mobile World Congress в Барселоні через спалах коронавірусу і занепокоєння, що зберігаються з приводу його поширення.

Інші компанії також розглядають можливість скасування своєї участі в заході. Південнокорейська LG Electronics, шведська Ericsson і американська NVIDIA вже оголосили, що не приїдуть на конференцію, яка відбудеться з 24 по 27 лютого.

GSMA, об'єднання мобільних операторів, яке організовує виставку в іспанському місті, заявило, що попри рішення деяких великих учасників не приїжджати та аналогічні роздуми інших учасників, захід все ще відбудеться з понад 2800 експонентами.

Проте організатори вжили додаткових заходів, щоб переконати учасників та експонентів у тому, "що їхнє здоров'я і безпека є першочерговим завданням".

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Серед них – заборона відвідати виставку всім, хто побував у китайській провінції Хубей, епіцентрі спалаху. Також люди, які були в Китаї, повинні надати докази того, що вони перебували за межами країни протягом 14 днів.

GSMA також заявила, що запропонує учасникам не тиснути руки один одному. Мікрофони, які використовуватимуть спікери, будуть продезінфіковані і замінюватимуться.

За оцінками GSMA, Mobile World Congress відвідують від 5 до 6 тисяч осіб.