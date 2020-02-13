Розслідування в Міноборони Німеччини: свідчення дасть глава Єврокомісії

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер дасть свідчення перед німецьким парламентським комітетом, який розслідує можливі порушення при залученні зовнішніх експертів до роботи міністерства оборони, коли вона очолювала це відомство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Merkur.

Фон дер Ляєн була міністром оборони Німеччини з кінця 2013 року до минулого року, коли у липні її кандидатуру несподівано висунули на пост глави одного з ключових органів ЄС.

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Слідчий комітет Бундестагу, який депутати можуть використовувати для розслідування урядових злочинів, вивчає, чи були дотримані належні процедури, коли у міністерстві укладались дорогі контракти із зовнішніми консультантами.

Підозрюють, що були допущені такі порушення, як неналежне оформлення державних замовлень та кумівство.

Слідчий комітет за більш ніж рік заслухав понад 30 свідків та вивчив 4 тисячі документів.

Очільниця Єврокомісії вважається одним із головних свідків у розслідуванні.