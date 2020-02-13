Расследование в Минобороны Германии: показания даст глава Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг даст показания перед немецким парламентским комитетом, который расследует возможные нарушения при привлечении внешних экспертов к работе министерства обороны, когда она возглавляла это ведомство.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Merkur.
Фон дер Ляйен была министром обороны Германии с конца 2013 года до прошлого года, когда в июле ее кандидатуру неожиданно выдвинули на пост главы одного из ключевых органов ЕС.
Следственный комитет Бундестага, который депутаты могут использовать для расследования правительственных преступлений, изучает, были ли соблюдены надлежащие процедуры, когда в министерстве заключались дорогостоящие контракты с внешними консультантами.
Подозревают, что были допущены такие нарушения, как ненадлежащее оформление государственных заказов и кумовство.
Следственный комитет на протяжении года заслушал более 30 свидетелей и изучил 4000 документов.
Глава Еврокомиссии считается одним из главных свидетелей в расследовании.