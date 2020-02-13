Расследование в Минобороны Германии: показания даст глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг даст показания перед немецким парламентским комитетом, который расследует возможные нарушения при привлечении внешних экспертов к работе министерства обороны, когда она возглавляла это ведомство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Merkur.

Фон дер Ляйен была министром обороны Германии с конца 2013 года до прошлого года, когда в июле ее кандидатуру неожиданно выдвинули на пост главы одного из ключевых органов ЕС.

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Следственный комитет Бундестага, который депутаты могут использовать для расследования правительственных преступлений, изучает, были ли соблюдены надлежащие процедуры, когда в министерстве заключались дорогостоящие контракты с внешними консультантами.

Подозревают, что были допущены такие нарушения, как ненадлежащее оформление государственных заказов и кумовство.

Следственный комитет на протяжении года заслушал более 30 свидетелей и изучил 4000 документов.

Глава Еврокомиссии считается одним из главных свидетелей в расследовании.