Заключение оппозиционного лидера Грузии раскритиковали в Европарламенте

Ключевые депутаты Европарламента, которые занимаются отношениями между Грузией и ЕС, обнародовали жесткое заявление относительно заключения одного из оппозиционных грузинских лидеров Гиги Угулавы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Европарламентарии подчеркнули, что независимая и беспристрастная судебная система, которая пользуется доверием общества, служит важной опорой любой демократии, а также является частью обязательств Грузии в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

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"К сожалению, решение Верховного суда по делу Угулавы поднимает вопрос процедуры, сроков и мотивации решения. Оно также усиливает напряженность в и без того сложных политических условиях в Грузии", - раскритиковали решение депутаты.

"Продолжение диалога между парламентским большинством и оппозицией имеет жизненно важное значение для достижения консенсуса по избирательной реформе, которая бы наилучшим образом отражала волю грузинского народа", - добавили европарламентарии.

Критическое заявление подписали председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер, глава делегации в комитете парламентской ассоциации ЕС-Грузия Марина Кальюранд и постоянный докладчик по Грузии комитета по иностранным делам Свен Миксер.

Напомним, в Еврокомиссии, реагируя на заключения Угулавы, напомнили Грузии о верховенстве права и важности независимости судебных органов.

Гиги Угулава, оппозиционный политик и один из лидеров партии "Европейская Грузия", 10 февраля был приговорен Верховным судом Грузии к трем годам и двум месяцам тюрьмы.

Его признали виновным в том, что, будучи мэром столицы в 2011-2012 годах, он растратил около 50 млн лари из Фонда развития Тбилиси.