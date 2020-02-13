Минобороны: Украина соответствует критериям Программы расширенных возможностей НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина готова присоединиться к Программе расширенных возможностей НАТО.

Об этом он сказал во время рабочего завтрака по приглашению министра национальной обороны Канады с участием генерального секретаря НАТО, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Наши партеры по НАТО знают, что присоединение к программе партнерства расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership) является абсолютным приоритетом для Украины. Украина сделала значительный прогресс во внедрении стандартов Альянса и уже соответствует военным критериям присоединения к Программе. Мы готовы и сейчас есть замечательное окно возможностей", - заявил Загороднюк.

Он отметил, что присоединение Украины к Программе является ключевым элементом в усилении европейской безопасности и углублении сотрудничества и партнерства. Поэтому он призвал партнеров рассмотреть заявку Украины на участие в Программе и поддержать это решение.

По словам Загороднюка, Украине есть что предложить Альянса. Среди направлений министр выделил продолжения участия украинских военных в операциях под эгидой НАТО, обмен опытом, полученным во время противостояния российской агрессии на Востоке Украины, включая гибридную составляющую, обмен разведданными, а также обеспечения безопасности в акватории Черного моря.

Напомним, в январе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки Украины на присоединение к Программе расширенных возможностей НАТО.