Віцепрем'єр розповів про вигоди для України від "промислового безвізу" з ЄС

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба пояснив, які вигоди для України принесе впровадження так званого "промислового безвізу" з ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це Кулеба розповів під час робочої поїздки до Харкова.

"По-перше, стане вигідно розміщувати виробництво в Україні для подальшого експорту в Європейський Союз — це залучення інвестицій, відродження промисловості", - сказав віцепрем’єр.

"По-друге, український товар, сертифікат якого автоматично визнається в Європейському Союзі, однозначно матиме додаткові конкурентні переваги у світі, тому що це буде знак якості", - додав він.

За його словами, коли "промбезвіз запрацює", то першою групою товарів, на яку буде поширена угода, стане низьковольтне обладнання.

"У житті це, перш за все, побутова техніка, тобто те, що виготовляється для масового ринку. Умовно кажучи, щоб український чайник вільно продавався в німецькому супермаркеті та користувався там попитом", - навів приклад Кулеба.

За його словами, уряд розраховує підписати угоду на початку наступного року, але "планувати рано". До кінця поточного року в Україні планують запровадити технічні регламенти та реформувати інституції.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що перша угода ACAA (так званий "промисловий безвіз") буде підписана найближчими роками.

Європейська комісія вважає складним, але реалістичним завданням початок переговорів щодо угоди ACAA за підсумками 2020 року.

Раніше торговий представник України Тарас Качка прогнозував початок переговорів щодо АСАА вже у 2020 році.