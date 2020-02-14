Трамп може заборонити чиновникам слухати його телефонні розмови з іноземними лідерами

Президент США Дональд Трамп заявив, що може покінчити з практикою, яка дозволяє чиновникам з безпеки і дипломатам слухати його телефонні розмови з іноземними лідерами.

Про це він заявив в ефірі Fox News Radio, повідомляє "Європейська правда".

Таку заяву Трамп зробив після того як оприлюднені деталі його розмови з президентом України призвели до запуску процедури імпічменту.

"Ну, так було протягом багатьох років: коли ви дзвоните іноземному лідеру, люди слухають. Я можу повністю припинити цю практику. Я можу покінчити з цим. Іноді розмову слухає 25 осіб", - сказав президент.

Трамп стверджував, що підполковник Александр Віндман, на той час співробітник Ради національної безпеки, був єдиною людиною, яка поскаржилася на розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

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"По-перше, це було порушення субординації. Чому б йому не піти до своїх безпосередніх керівників, чи що, але ж він пішов до Конгресу чи до [конгресмена Адама] Шиффа чи до когось іншого", - сказав він. Трамп додав, що коли Віндман покинув Білий дім, багато людей " аплодували."

Віндман стверджує, що він негайно повідомив про розмову з Зеленським до Ради національної безпеки. Він дав свідчення перед Комітетом з розвідки Палати представників у розслідуванні імпічменту Трампа минулої осені і був звільнений з Ради національної безпеки 7 лютого.

Більшість республіканців Сенату проголосували за виправдання Трампа за обома звинуваченнями у зловживанні владою.