Трамп может запретить сотрудникам слушать его телефонные разговоры с иностранными лидерами

Президент США Дональд Трамп заявил, что может покончить с практикой, которая позволяет чиновникам по безопасности и дипломатам слушать его телефонные разговоры с иностранными лидерами.

Об этом он заявил в эфире Fox News Radio, сообщает "Европейская правда".

Такое заявление Трамп сделал после того как обнародованые детали его разговора с президентом Украины привели к запуску процедуры импичмента.

"Ну, так было в течение многих лет: когда вы звоните иностранному лидеру, люди слушают. Я могу полностью прекратить эту практику. Я могу покончить с этим. Иногда разговор слушает 25 человек", - сказал президент.

Трамп утверждал, что подполковник Александр Виндман, на то время сотрудник Совета национальной безопасности, был единственным человеком, который пожаловался на разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Во-первых, это было нарушение субординации. Почему бы ему не пойти к своимнепосредственным руководителям, что ли, но он пошел в Конгресс, к [конгрессмену Адаму] Шиффу или к кому-либо другому", - сказал он. Трамп добавил, что когда Виндман покинул Белый дом, многие люди "аплодировали."

Виндман утверждает, что он немедленно сообщил о разговоре с Зеленским в Совет национальной безопасности. Он дал показания перед Комитетом по разведке Палаты представителей в расследовании импичмента Трампа прошлой осенью и был уволен из Совета национальной безопасности 7 февраля.

Большинство республиканцев Сената проголосовали за оправдание Трампа по обоим обвинениям в злоупотреблении властью.