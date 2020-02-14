Уряд Італії у кризі через суперечливе рішення в сфері судочинства

Затвердження італійським Кабміном суперечливої реформи в сфері правосуддя викликало конфлікт, який поставив під загрозу існування уряду Джузеппе Конте.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У четвер Кабмін схвалив рішення щодо терміну давності – ця зміна закриє всі судові процеси, за якими вердикт не буде досягнений у встановлених межах.

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Колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, чия маленька партія входить до урядової коаліції і виступає проти реформи, допустив розвал уряду. Двоє його міністрів бойкотували засідання Кабміну у четвер.

Ренці сказав, якщо Конте "хоче створити нову правлячу коаліцію, ми не будемо протистояти".

Партія Ренці також пригрозили ініціювати вотум недовіри міністру юстиції Альфонсо Бонафеде, відомому члену правлячої партії "Рух 5 зірок".

Прем'єр Конте натякнув, що може піти у відставку, якщо партія Ренці виступить з таким поданням.

Протягом багатьох років терміни судового переслідування були в центрі запеклих політичних дебатів. Судді стверджували, що практично неможливо дійти до остаточного вироку щодо безлічі фінансових злочинів у встановлені терміни.

Одним із помітних бенефіціарів щодо рішення про термін давності вважається колишній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі - понад 10 судових процесів проти нього не були завершені через брак часу.