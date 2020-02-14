Белград і Приштина після двох десятиліть вирішили відновити залізничне сполучення

Представники Сербії і Косова підписали заяву про намір відновити залізничне сполучення між Белградом і Приштиною і завершити будівництво автомагістралі між двома містами.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Slobodna Evropa, відповідний документ був підписаний на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

У церемонії підписання взяли участь президент Сербії Александар Вучич, спеціальний посланник президента США Річард Гренелл та президент Косова Хашим Тачі.

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"Ми домовилися про відкриття залізничного і автомобільного сполучення… Як ви знаєте, ми вже домовилися про авіарейси між Белградом і Приштиною, так що це дві нові угоди", - сказав Гренелл після підписання.

Хашим Тачі підкреслив, що сьогоднішня угода про залізницю та автомобільне сполучення є "найкращим сигналом про те, що в регіоні буде мир, економічний розвиток і робочі місця".

Президент Сербії заявив, що переговори з Приштиною були непростими, а підписані угоди мали велике значення.

Нагадаємо, 20 січня в Берліні було підписано документ про відновлення повітряного сполучення між Белградом та Приштиною за участі компанії Lufthanza.

Залізничне сполучення між сербською столицею і Косовом було зупинене під час конфлікту 1998-1999 років.

На початку січня 2017 року серби вирішили відправити з Белграда в Косовську Митровицю потяг, спеціально закуплений для цього у Росії, але його зупинили на кордоні за розпорядженням сербської влади, щоб уникнути розпалення нового конфлікту.