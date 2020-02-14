Белград и Приштина после двух десятилетий решили восстановить железнодорожное сообщение

Представители Сербии и Косова подписали заявление о намерении восстановить железнодорожное сообщение между Белградом и Приштиной и завершить строительство автомагистрали между двумя городами.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Slobodna Evropa, соответствующий документ был подписан на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В церемонии подписания приняли участие президент Сербии Александар Вучич, специальный посланник президента США Ричард Гренелл и президент Косова Хашим Тачи.

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"Мы договорились об открытии железнодорожного и автомобильного сообщения ... Как вы знаете, мы уже договорились об авиарейсах между Белградом и Приштиной, так что это два новых соглашения", - сказал Гренелл после подписания.

Хашим Тачи подчеркнул, что сегодняшнее соглашение о железной дороге и автомобильное сообщение является "лучшим сигналом о том, что в регионе будет мир, экономическое развитие и рабочие места".

Президент Сербии заявил, что переговоры с Приштиной были непростыми, а подписанные соглашения имели большое значение.

Напомним, 20 января в Берлине был подписан документ о восстановлении воздушного сообщения между Белградом и Приштиной при участии компании Lufthansa.

Железнодорожное сообщение между сербской столицей и Косовом было остановлено во время конфликта 1998-1999 годов.

В начале января 2017 года сербы решили отправить из Белграда в Косовской Митровице поезд, специально закупленный для этого в России, но его остановили на границе по распоряжению сербских властей, чтобы избежать разжигания нового конфликта.