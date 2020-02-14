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Координатор з питань протидії тероризму Держдепу США відвідає Київ

П'ятниця, 14 лютого 2020, 13:40

Координатор Державного департаменту США з питань протидії тероризму Нейтан Сейлс 16 лютого відвідає Київ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це посольство США в Україні проінформувало на своєму сайті у п’ятницю.

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Як сказано у повідомленні, 14 лютого Сейлс  разом із держсекретарем Помпео візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції та долучиться до круглого столу з питань безпеки людини в Сомалі.

А 16 лютого Сейлс відвідає Київ, де матиме додаткові зустрічі щодо співпраці у сфері протидії тероризму.

Нагадаємо, 31 січня глава Держдепу Майк Помпео відвідав Київ і зустрівся з Володимиром Зеленським. Український президент висловив сподівання, що США будуть активніше залучені до процесів мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та деокупації Криму.

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