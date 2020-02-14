Координатор по вопросам противодействия терроризму Госдепа США посетит Киев

Координатор Государственного департамента США по вопросам противодействия терроризму Нейтан Сейлс 16 февраля посетит Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом посольство США в Украине проинформировало на своем сайте в пятницу.

Читайте также Йованович: Госдеп США ведет аморальную внешнюю политику

Как сказано в сообщении, 14 февраля Сейлс вместе с госсекретарем Помпео примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и присоединится к круглому столу по вопросам безопасности человека в Сомали.

А 16 февраля Сейлс посетит Киев, где проведет дополнительные встречи о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму.

Напомним, 31 января глава Госдепа Майк Помпео посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Украинский президент выразил надежду, что США будут активно вовлечены в процессы мирного урегулирования конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма.