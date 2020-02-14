Єврокомісара Гана запідозрили в конфлікті інтересів через фірму в Австрії – ЗМІ

Єврокомісара з питань бюджету Йоганнеса Гана запідозрили в конфлікті інтересів через його частку в найбільшому провайдері електроенергії Австрії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euobserver.

Йдеться про фірму Verbund AG, в якій Гану нібито належить 2200 акцій.

Єврокомісар володів цими акціями з 2014 року, коли він вперше став комісаром з питань розширення в Єврокомісії Жан-Клода Юнкера. Відтоді їхня вартість зросла більш ніж втричі, з 32 813 євро в 2014 році до 113 190 євро на кінець минулого року.

У січні керівник кабінету Гана зустрівся з Verbund AG незабаром після того, як Єврокомісія оприлюднила свою "Зелену угоду", щоб до 2050 року перейти на вуглецеву нейтральність.

Verbund AG витрачає на лобіювання Брюсселя до 400 000 євро і отримала від Європейської комісії грант на 2 мільйони євро.

Підозри журналістів викликала також відсутність декларації Гана, в якій би відобразилися його наміри позбутися частки в австрійській фірмі.

У Єврокомісії поміж тим заперечують наявність конфлікту інтересів.

"Комісар Ган більше не має жодної частки у компанії і це повністю відповідає зобов'язанням, які він зробив у юридичному комітеті 26 вересня минулого року і його нова декларація це відобразить" - сказав представник Єврокомісії на щоденному брифінгу у Брюсселі.