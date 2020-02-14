Еврокомиссара Хана заподозрили в конфликте интересов из-за фирмы в Австрии – СМИ

Еврокомиссара по вопросам бюджета Йоханнеса Хана заподозрили в конфликте интересов из-за его доли в крупнейшем провайдере электроэнергии Австрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euobserver.

Речь идет о фирме Verbund AG, в которой Хану якобы принадлежит 2200 акций.

Еврокомиссар владел этими акциями с 2014 года, когда он впервые стал комиссаром по вопросам расширения в Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. С тех пор их стоимость выросла более чем в три раза, с 32 813 евро в 2014 году до 113 190 евро на конец прошлого года.

В январе руководитель кабинета Хана встретился с Verbund AG вскоре после того, как Еврокомиссия обнародовала свое "Зеленое соглашение", чтобы к 2050 году перейти на углеродную нейтральность.

Verbund AG тратит на лоббирование в Брюсселе до 400 тысяч евро и получила от Европейской комиссии грант на 2 млн евро.

Подозрения журналистов вызвало также отсутствие декларации Хана, в которой отразились бы его намерения избавиться от доли в австрийской фирме.

В Еврокомиссии между тем отрицают наличие конфликта интересов.

"Комиссар Хан больше не имеет никакой доли в компании и это полностью соответствует обязательствам, которые он сделал в юридическом комитете 26 сентября прошлого года и его новая декларация это покажет", - сказал представитель Еврокомиссии на ежедневном брифинге в Брюсселе.