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В Польше прокомментировали планы Украины провести выборы в ОРДЛО уже в этом году

Пятница, 14 февраля 2020, 15:34

Возможность проведения местных выборов на оккупированной части Донбасса пока выглядит лишь теоретической.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская.

На вопрос о том, как она оценивает планы украинских властей провести там местные выборы уже в этом году, политик ответила: "Это задача украинской стороны - оценивать, есть ли основания надеяться на проведение таких выборов в соответствии с демократическими стандартами. Ведь выборы - это не только подсчет голосов , а гораздо более широкий процесс".

"Насколько нам известно, президент Зеленский тоже придерживается мнения, что обеспечить такой демократический процесс под дулами автоматов, в условиях давления на гражданское население просто невозможно", - добавила Госевская.

По ее словам, пока украинская власть придерживается этого принципа, "у меня нет оснований для беспокойства".

"Поэтому возможность таких выборов пока выглядит лишь теоретической. У России нет намерения выводить свои войска, сворачивать поддерживаемые ею сепаратистские образования и обеспечивать на Донбассе реальное волеизъявление. Но в любом сценарии, мы внимательно смотрим на украинско-российский диалог по этому вопросу", - добавила вице-спикер Сейма.

Зеленский ранее заявлял, что у него есть ощущение возможности проведения выборов на оккупированном Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами по всей стране.

Читайте подробнее: "Вице-спикер польского Сейма: Мы всегда делаем шаги навстречу Украине".

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Украина-Польша Донбасс и ОРДЛО
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