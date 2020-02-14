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Поляки, українці, в’єтнамці та китайці незаконно вивели з Польщі 2 млрд євро

П'ятниця, 14 лютого 2020, 16:05

Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) знешкодило злочинну групу, яку підозрюють у незаконному виведенні з Польщі 8,6 млрд злотих (понад 2 млрд євро).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу відомства.

Вранці 14 лютого 300 представників правоохоронних органів провели обшуки у 60 помешканнях та офісах, затримавши 18 осіб, підозрюваних в участі в організованій злочинній групі.

Група діяла щонайменше від 2016 року як мережа з 26 фірм, якими керували поляки, в’єтнамці, китайці та українці. Свою діяльність вони здійснювали здебільшого на території села Вулька-Косовська поблизу Варшави.

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Серед затриманих - голова державної платіжної установи та п’ятеро осіб, які керують компанією.

Компанії не сплачували відповідних податків, або ж платили їх лише частково. Заощаджену готівку зловмисники перераховували на іноземні рахунки через державну платіжну установу.

Збитки, завдані державній скарбниці у вигляді несплачених ПДВ та ЄСВ, наразі обраховуються.

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