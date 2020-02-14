Зеленський розповів сенаторам США про деолігархізацію України

Президент України Володимир Зеленський 14 лютого у Києві провів зустріч із сенаторами США від Демократичної та Республіканської партій Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо та Крістофером Мерфі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський розповів про закони, які, за його словами, сприяють деолігархізації, а також наголосив, що Україна готує до приватизації понад півтисячі державних підприємств.

"Ми боремося з монополіями, тепер приватизація відбувається за відкритим конкурсом. І це теж сприятиме боротьбі з корупцією в нашій державі", – зазначив президент.

Як запевнили в ОП, сенатори підтвердили, що бачать позитивні зміни у нашій країні, і США готові підтримувати її на шляху змін.

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Обговорюючи перебіг реформ в Україні, сторони наголосили на пріоритетності антикорупційної реформи та співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"У нас дуже добрі відносини з МВФ. Ми робимо багато для подолання корупції, перезапускаємо правоохоронну систему, ухвалюємо для цього багато законопроєктів", – повідомив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що одним з найбільших своїх завдань бачить зміну іміджу України у світі.

"Ми хочемо, щоб, говорячи про Україну, люди думали не про корупцію, а про те, яка в нас чудова країна з добрими людьми та привабливим інвестиційним кліматом", – сказав голова держави.

Також президент висловив Сполученим Штатам подяку за фінансову, військову й технічну допомогу. "Хочу подякувати вам за двопартійну підтримку. Ми знаємо, що представники обох партій США підтримують Україну – наш суверенітет, територіальну цілісність і допомагають нам не просто на словах", – сказав Зеленський.

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