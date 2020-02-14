Зеленский рассказал сенаторам США о деолигархизации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля во Киеве провел встречу с сенаторами США от Демократической и Республиканской партий Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо и Кристофером Мерфи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский рассказал о законах, которые, по его словам, способствуют деолигархизации, а также отметил, что Украина готовит к приватизации более полтысячи государственных предприятий.

"Мы боремся с монополиями, теперь приватизация происходит по открытому конкурсу. И это тоже будет способствовать борьбе с коррупцией в нашем государстве", - отметил президент.

Как заверили в ОП, сенаторы подтвердили, что видят положительные изменения в нашей стране, и США готовы поддерживать ее на пути изменений.

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Обсуждая ход реформ в Украине, стороны отметили приоритетность антикоррупционной реформы и сотрудничества с Международным валютным фондом.

"У нас очень хорошие отношения с МВФ. Мы делаем многое для преодоления коррупции, перезапускаем правоохранительную систему, принимаем для этого много законопроектов", - сообщил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что одной из главных своих задач видит смену имиджа Украины в мире.

"Мы хотим, чтобы, говоря об Украине, люди думали не о коррупции, а о том, какая у нас замечательная страна с добрыми людьми и привлекательным инвестиционным климатом", - сказал глава государства.

Также президент выразил Соединенным Штатам благодарность за финансовую, военную и техническую помощь. "Хочу поблагодарить вас за двухпартийную поддержку. Мы знаем, что представители обеих партий США поддерживают Украину - наш суверенитет, территориальную целостность, и помогают нам не просто на словах", - сказал Зеленский.

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