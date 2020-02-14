Президент Німеччини: ЄС потрібна дієва політика щодо Росії, а не тільки заяви і санкції

Європейський Союз повинен сформулювати дієву європейську політику щодо Росії, яка не буде обмежуватися лише обвинувальними заявами і санкціями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

"Росія, по праву чи ні ображена і відчужена, не тільки анексувала Крим, повністю ігноруючи міжнародне право. Вона знову перетворила військову силу і насильницьке перекроювання кордонів на європейському континенті в політичні інструменти. Результатом є невизначеність і непередбачуваність, конфронтація і втрата довіри", - сказав Штайнмаєр.

Він зазначив, що Європа не може прийняти зростаюче відчуження Росії, але при цьому потрібні кращі відносини між ЄС і Росією.

"Але необхідний розгляд наших майбутніх відносин з Росією не може відбуватися без або за рахунок країн і народів Центральної Європи", - сказав німецький президент.

За його словами, Європа повинна дати свою відповідь на зрушення у сфері влади і впливу в сторону нових політичних і військових важкоатлетів на міжнародній арені.

"Вона повинна сформулювати дійсно європейську політику щодо Росії, яка не обмежується лише обвинувальними заявами і санкціями", - додав він.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції оприлюднили "план припинення війни" в Україні.

Основною ідеєю цього плану є відновлення співпраці Європою та Україною з РФ без відновлення українського суверенітету над Кримом, а також розробка "нової української ідентичності".