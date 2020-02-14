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Президент Германии: ЕС нужна действенная политика в отношении России, а не только заявления и санкции

Пятница, 14 февраля 2020, 17:08

Европейский Союз должен сформулировать действенную европейскую политику в отношении России, которая не будет ограничиваться только обвинительными заявлениями и санкциями.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Россия, по праву или нет обиженная и отчужденная, не только аннексировала Крым, полностью игнорируя международное право. Она снова превратила военную силу и насильственное перекраивание границ на европейском континенте в политические инструменты. Результатом стали неопределенность и непредсказуемость, конфронтация и потеря доверия", - сказал Штайнмайер.

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Он отметил, что Европа не может принять растущее отчуждение России, но при этом нужны лучшие отношения между ЕС и Россией.

"Но необходимое рассмотрение наших будущих отношений с Россией не может происходить без или за счет стран и народов Центральной Европы", - сказал немецкий президент.

По его словам, Европа должна дать свой ответ на сдвиг в сфере власти и влияния в сторону новых политических и военных тяжеловесов на международной арене.

"Она должна сформулировать действительно европейскую политику в отношении России, не ограничиваясь обвинительными заявлениями и санкциями", - добавил он.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали "план прекращения войны" в Украине.

Основной идеей этого плана является возобновление сотрудничества Европы и Украины с РФ без восстановления украинского суверенитета над Крымом, а также разработка "новой украинской идентичности".

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