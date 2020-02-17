ЄС у березні призначить посла для діалогу між Сербією і Косовом

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель пообіцяв до березня підготувати пропозицію щодо кандидатури спеціального посла для діалогу між Приштиною і Белградом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "МИА".

"Пропозиція ще не готова. Розробка мандата та інші формальності тривають. Нам не вдасться вийти з готовою пропозицією вже завтра (йдеться про Раду ЄС на рівні глав МЗС 17 лютого. – Ред.), однак ми точно все зробимо до наступної Ради ЄС", - сказав Боррель.

Він наголосив, що діалог між Приштиною і Белградом має відновитися якнайшвидше.

У неділю у Брюсселі відбулася робоча зустріч з лідерами держав Західних Балкан, яку глава європейської дипломатії назвав черговим кроком у європейській перспективі регіону.

Цього місяця Єврокомісія запропонувала реформувати процесу розширення ЄС відповідно до французької пропозиції, внесеної в листопаді. ЄК вирішила дати більшу вагу країнам-членам у процесі переговорів та полегшила можливість зупинки переговорів, якщо кандидати не будуть справлятися.