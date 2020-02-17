ЕС в марте назначит посла для диалога между Сербией и Косовом

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель пообещал до марта подготовить предложение по кандидатуре специального посла для диалога между Приштиной и Белградом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "МИА".

"Предложение еще не готово. Разработка мандата и другие формальности продолжаются. Нам не удастся выйти с готовым предложением уже завтра ( речь идет о Совете ЕС на уровне глав МИД 17 февраля – ред.), однако мы точно все сделаем к следующему Совету ЕС", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что диалог между Приштиной и Белградом должен восстановиться как можно быстрее.

В воскресенье в Брюсселе состоялась рабочая встреча с лидерами государств Западных Балкан, которую глава европейской дипломатии назвал очередным шагом в европейской перспективе региона.

В этом месяце Еврокомиссия предложила реформировать процесс расширения ЕС согласно французскому предложению, внесенной в ноябре. ЕК решила дать больший вес странам-членам в процессе переговоров и облегчила возможность остановки переговоров, если кандидаты не будут справляться.